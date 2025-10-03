El País

Cortes de luz afectarán San Pedro este sábado por trabajos de la CNFL: estos son los horarios

Este sábado 4 de octubre habrá un extenso corte de luz en San Pedro. Conozca los sectores afectados y el motivo detrás de esta suspensión

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL cortará la electricidad en San Pedro este 4 de octubre por labores de instalación de nuevo conductor.







Silvia Ureña Corrales

