Cortes de luz afectarán San Pedro este sábado por trabajos de la CNFL: estos son los horarios

La CNFL cortará la electricidad en San Pedro este 4 de octubre por labores de instalación de nuevo conductor.

Este sábado 4 de octubre del 2025, varios sectores de San Pedro de Montes de Oca, en el cantón de Montes de Oca, provincia de San José, enfrentarán cortes de luz programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 5 p. m., como parte de un proyecto empresarial que contempla la instalación de nuevo conductor eléctrico.

La suspensión abarcará principalmente el barrio Lourdes y sus alrededores. De acuerdo con la información oficial, el corte se ejecutará desde la intersección entre la Calle 203 y la diagonal 5, frente a la Universidad Latina, y se prolongará hacia el sureste hasta la intersección con la Calle 79.

También se verán afectados unos 50 metros al sur de la Calle 75, cercana a la Plaza de Lourdes, y una alameda que se extiende unos 100 metros hacia el norte, junto a las instalaciones de Dental World Centroamérica.

Zonas y puntos de referencia incluidos

Durante este corte, estarán sin electricidad lugares conocidos como:

Universidad Latina de Costa Rica

Iglesia de Lourdes

Keep Nails CR

Dental World Centroamérica

Star Dental

Latino Dental

Proyecto Montbel S. A.

Bodega Lourdes

Dentist Home S. A.

Artículos de Papel S. A.

Asociación Solidarista de Empleados de Compañía de Galletas

Comisión Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oca

Temporalidades de la Iglesia Católica Arquidiócesis de San José

Desarrollos Urbanos y Agrícolas de Grecia S. A.

Casas de habitación

Entre otros negocios y residencias ubicadas dentro del área delimitada.

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL:https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones