El País

Cortes de luz afectarán San Pedro de Montes de Oca este domingo 8 de marzo

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en un tramo de San Pedro de Montes de Oca durante nueve horas por trabajos de extensión de líneas

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Vecinos y comercios de San Pedro tendrán cortes de luz el 8 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL en la carretera Interamericana Sur.
Vecinos y comercios de San Pedro tendrán cortes de luz el 8 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL en la carretera Interamericana Sur. (CNFL/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCortes de luzCortes de electricidadCortes eléctricosCNFL
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.