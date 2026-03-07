Cortes de luz afectarán San Pedro de Montes de Oca este domingo 8 de marzo

Vecinos y comercios de San Pedro tendrán cortes de luz el 8 de marzo por trabajos eléctricos de la CNFL en la carretera Interamericana Sur.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció cortes de luz programados en San Pedro de Montes de Oca, en San José, debido a trabajos de extensión de líneas eléctricas. La suspensión del servicio se realizará el domingo 8 de marzo entre las 07:30 a. m. y las 05 p. m.

La interrupción afectará de forma parcial el sector de San Pedro, específicamente desde Tienda Nueces hasta 360 metros al oeste sobre la carretera Interamericana Sur, hasta el negocio Usaditos.

Entre los sitios de referencia ubicados dentro del área afectada figuran Soda Flory, Wilday Muebles, Beauty Concept, Ventanas y Vidrios, Mui Mui, Kairi, Smoke Valley, Neon, Electro San Pedro y Usaditos, así como Computadoras PCI, Barbershop MM, La Magia de la Costura, T ShirtsLab, Tips y Disfrazilandia.

También se verán impactadas varias empresas e instituciones ubicadas en el sector, entre ellas Mapfre Seguros Costa Rica, Municipalidad de Montes de Oca, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Claro CR Telecomunicaciones y Ferretería Muñoz y Nanne, además de viviendas cercanas.

Por otra parte, algunos establecimientos cercanos no forman parte del área del corte, entre ellos Mantia Estacionamiento, Tienda Monge, Protecto, Bomba El Higuerón y Mega Hardware.

Si usted vive o trabaja en el sector, se recomienda tomar previsiones durante el horario del corte, como desconectar equipos eléctricos sensibles.

Para más información sobre suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones