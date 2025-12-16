Cortes de luz afectarán San Isidro de Heredia este miércoles por mantenimiento de la ESPH

Un grupo de hogares en el distrito de San Isidro, en el cantón de Heredia, enfrentará un corte de electricidad programado para este miércoles 17 de diciembre del 2025, debido a trabajos de mantenimiento preventivo por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
La suspensión del servicio eléctrico se realizará entre las 7:30 a. m. y la 1 p. m., y tiene como objetivo garantizar un suministro continuo y confiable, según informó la entidad.
Zonas afectadas
El corte afectará la siguiente área específica del distrito:
- De la iglesia católica, 250 metros hacia el este y 100 metros hacia el sur, final de calle San Agustín Valerio.
En total, 25 servicios estarán sin electricidad durante el horario indicado.
La ESPH recomienda a sus usuarios verificar si el corte les impactará directamente mediante el número de contrato, ingresando al siguiente enlace oficial:https://tinyurl.com/23jypfzm