El País

Cortes de luz afectarán San Isidro de Heredia este miércoles por mantenimiento de la ESPH

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico en una zona de San Isidro de Heredia este miércoles 17 de diciembre. Consulte el horario y el punto exacto que quedará sin luz

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
ESPH suspenderá el servicio eléctrico este viernes en el condominio Be Cariari, Heredia.
Corte de luz en San Isidro de Heredia este 17 de diciembre por mantenimiento de la ESPH. Afectará 25 servicios por más de cinco horas. (Gemini/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadESPH
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.