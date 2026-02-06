Cortes de luz afectarán Pérez Zeledón y Pococí este sábado por trabajos del ICE

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en sectores de San José y Limón el sábado 7 de febrero por trabajos de mantenimiento.

Los vecinos de las provincias de San José y Limón enfrentarán interrupciones en el servicio eléctrico este sábado 7 de febrero debido a labores de mantenimiento por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En San José, específicamente en el cantón de Pérez Zeledón, distrito San Isidro de El General, el corte se llevará a cabo en la comunidad de Pedregoso. Este comenzará a las 7 a. m. y se extenderá hasta la 1 p. m.

Mientras tanto, en Limón, el cantón de Pococí también será afectado. Los trabajos se realizarán en Calle Peligro y La Rita, en el distrito de La Rita, con suspensión del servicio entre las 7:30 a. m. y las 3 p. m.

Para más información sobre los cortes programados, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/