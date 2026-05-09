Cortes de luz afectarán Mercedes de Heredia este lunes

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio eléctrico en sectores de Mercedes de Heredia el próximo lunes 11 de mayo del 2026, debido a trabajos de mejora en la red eléctrica.
La interrupción se aplicará de 7 a. m. a 3 p. m. y afectará a 49 clientes, según informó la entidad.
La ESPH explicó que las labores buscan fortalecer el servicio y garantizar una mayor confiabilidad del suministro eléctrico.
Los sectores afectados serán los siguientes:
- Del Cementerio Mercedes Norte.
- La calle al lado norte del cementerio.
- Toda la avenida 11.
- Hasta la Delegación de Policía de Mercedes Norte.
La institución indicó que comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y volantes informativos.
Usted puede verificar si su servicio estará afectado mediante el número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm