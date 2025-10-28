Cortes de luz afectarán Heredia este miércoles por trabajos de mantenimiento en transformador

La ESPH suspenderá el servicio eléctrico el 29 de octubre en Heredia por mantenimiento. Corte será entre 7:30 a. m. y 10 a.m.

Un corte de electricidad afectará este miércoles 29 de octubre del 2025 a usuarios de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) debido a trabajos de mantenimiento en un transformador.

Según la empresa, las labores buscan asegurar un suministro más confiable y continuo para los vecinos del sector.

La interrupción del servicio se extenderá por dos horas y media, entre las 7:30 a. m. y las 10 a. m., y alcanzará un total de 45 clientes.

La zona de afectación comprende el sector 200 metros al noroeste del Masxmenos, carretera a Santo Domingo, costado izquierdo, en el cantón central de Heredia.

Para confirmar si su contrato está incluido en la suspensión, revise el siguiente enlace proporcionado por la ESPH: https://tinyurl.com/23jypfzm