Cortes de luz afectarán Heredia este jueves 9 de abril: estos son los horarios

Heredia tendrá cortes de luz este 9 de abril de 7 a. m. a 2 p. m. por trabajos en la red.

Los vecinos del residencial El Monte Tirol, en el cantón de San Rafael de Heredia, enfrentarán cortes de luz este jueves 9 de abril del 2026, debido a trabajos programados en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se aplicará entre las 7 a. m. y las 2 p. m., según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La intervención busca fortalecer la calidad del suministro eléctrico en la zona.

El corte impactará específicamente el sector ubicado en el residencial El Monte Tirol, desde el tanque de agua de la ESPH que se encuentra en la rotonda principal del Tirol, 50 metros hacia el este.

La entidad indicó que estas labores forman parte de un plan de mejoras en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar mayor confiabilidad del servicio para los usuarios.

La comunicación de esta suspensión se realizó por medio de la página web institucional, mensajes de texto, WhatsApp y volantes distribuidos en la comunidad.

La ESPH recomendó a los abonados tomar las previsiones necesarias durante el periodo del corte. Además, habilitó un enlace para que cada usuario consulte si su servicio se verá afectado mediante el número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm