Cortes de luz afectarán Guápiles y La Cruz este viernes por trabajos del ICE

Este viernes 6 de febrero habrá cortes eléctricos en Guápiles y La Cruz por trabajos del ICE. Revise aquí los horarios y zonas afectadas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará este viernes 6 de febrero trabajos de mantenimiento programado en dos zonas del país, lo que implicará cortes de luz temporales en sectores de Pococí, en Limón y en La Cruz, Guanacaste.

En el distrito de Guápiles, cantón de Pococí, la suspensión se extenderá por tres horas, entre las 4:30 a. m. y las 7:30 a. m. Las localidades afectadas incluyen áreas cercanas al Polideportivo de Guápiles, donde cuadrillas del ICE ejecutarán labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución eléctrica.

Más tarde, en la comunidad de Bienvenidos, ubicada en el cantón de La Cruz, provincia de Guanacaste, se llevará a cabo una interrupción del suministro eléctrico que iniciará a las 8 a. m. y se prolongará hasta la 1:30 p. m. En este caso, además del mantenimiento de infraestructura, se realizarán labores de poda de árboles para prevenir afectaciones futuras durante la época seca.

Para consultar en detalle otras suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/