El País

Cortes de luz afectarán Guápiles y La Cruz este viernes por trabajos del ICE

Prepárese para los cortes eléctricos de este viernes en Limón y Guanacaste: estas son las horas clave y los sectores donde se irá la luz

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
Este viernes 6 de febrero habrá cortes eléctricos en Guápiles y La Cruz por trabajos del ICE. Revise aquí los horarios y zonas afectadas. (ICE /ICE)







