El País

Cortes de luz afectarán comunidades en Puntarenas, Cartago, Limón, San José y Alajuela este jueves

ICE interrumpirá el suministro eléctrico en varias localidades por labores de mantenimiento y reubicación de líneas este jueves 6 de noviembre

Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en zonas de Puntarenas, Cartago, Limón, San José y Alajuela por mantenimiento y reubicación de líneas. (ICE /ICE)







notas iaSUCCortes de luzCortesICE
Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

