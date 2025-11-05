Cortes de luz afectarán comunidades en Puntarenas, Cartago, Limón, San José y Alajuela este jueves

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en zonas de Puntarenas, Cartago, Limón, San José y Alajuela por mantenimiento y reubicación de líneas.

Este jueves 6 de noviembre de 2025, varios sectores de Puntarenas, Cartago, Limón, San José y Alajuela enfrentarán suspensiones programadas del servicio eléctrico debido a labores de mantenimiento y reubicación de líneas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En Puntarenas, los trabajos se concentrarán en Coto Brus (Campo 2 y 3, Metaponto y Bello Horizonte), así como en Sierpe de Osa (Picola y San Julia), con cortes de electricidad entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En Quepos, específicamente en la localidad de Inmaculada, también se interrumpirá el servicio eléctrico de 8 a.m. a 1 p.m.

En Cartago, el cantón de Turrialba sufrirá afectaciones en San Juan Sur y Las Pavas desde las 7 a. m. hasta las 3 p. m.

En Limón, las labores de mantenimiento impactarán La Piñera y cuatro casas residenciales en Río Jiménez (Pococí) desde las 8 a. m. hasta la 1 p. m.

En San José, se verán afectadas dos localidades del cantón de Pérez Zeledón. En San Josecito (río Morete) y en Daniel Flores (Calle Los Almendros y Villa Ligia), los cortes están programados entre las 8 a. m. y la 1 p. m.

En Alajuela, el ICE ejecutará trabajos en Santa Eulalia de Atenas, incluyendo El Vainilla, Calle Lajas y El INVU, así como en Magallanes de San Ramón, donde se reubicará una línea eléctrica. Ambos cortes se extenderán de 8 a. m. a 1 p. m.

Para más información, puede visitar el sitio oficial del ICE: Suspensiones programadas ICE