Cortes de luz afectarán cinco provincias este miércoles 29 de abril por mantenimiento del ICE

El ICE aplicará cortes de luz este miércoles 29 de abril en sectores de cinco provincias por mantenimiento.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció cortes de luz programados para este miércoles 29 de abril de 2026 en sectores de San José, Puntarenas, Guanacaste, Alajuela y Limón. Las suspensiones responden a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

En San José, el cantón de Pérez Zeledón tendrá interrupciones en Quebrada Honda. El servicio se suspenderá de 7 a. m. a 1 p. m.

Puntarenas registrará dos afectaciones. En Coto Brus, distrito de Pittier, el corte impactará Santa María de Pittier entre 7 a. m. y 1 p. m. En Osa, distrito Bahía Ballena, la comunidad de Dominicalito estará sin electricidad de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.

En Guanacaste, Bagaces será intervenido en el sector de Bijagua. El servicio se suspenderá de 7:30 a. m. a 1 p. m.

Alajuela también tendrá cortes en el cantón central, distrito Tambor. La interrupción se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m.

Limón reporta afectación en Pococí, distrito Cariari, específicamente en el sector Patio San Cristóbal. El corte se aplicará de 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

El ICE recomendó a los usuarios tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio eléctrico en estas zonas.

Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/