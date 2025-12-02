Cortes de luz afectarán Cartago este miércoles por instalación de poste

Guadalupe y sectores de Cartago no tendrán electricidad este 3 de diciembre por trabajos en circuito Zeta.

Los vecinos de varios sectores de Cartago estarán sin servicio eléctrico este miércoles 3 de diciembre debido a trabajos de instalación de un poste en el circuito Zeta. La suspensión fue programada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

El corte se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en los alrededores de Guadalupe, específicamente en el costado norte de Infesa.

Entre los clientes que perderán el servicio durante ese lapso se encuentran comercios y residencias como Detailing Center, Baterías Irazú y Lavacar, Autos Akar, Distribuidora de Carnes Hikisa, Lavacar Donde Guido, Veterinaria Luka, Rectificadora Jari Campos, Infesa y otros más. También se verán afectados sectores como Barrio Nazareth, Barrio La Cruz, Dique La Mora y el área al norte del puente Los Gemelos.

Según Jasec, el objetivo de esta interrupción es permitir el reemplazo de infraestructura eléctrica, lo que forma parte de un plan de mantenimiento y mejora de la red.

La empresa informó que los usuarios fueron notificados mediante perifoneo, redes sociales y su sitio web oficial.

Para más información, puede visitar el sitio web oficial de Jasec: https://www.jasec.go.cr.