Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este martes 20 por trabajos de Jasec

Este martes 20 de enero, varios barrios de Cartago quedarán sin luz por trabajos de Jasec. Revise si su comunidad está en la lista de zonas afectadas

Por Silvia Ureña Corrales
JASEC
Este martes habrá cortes de luz en Cartago por trabajos de Jasec que impactarán a múltiples sectores de Taras.







