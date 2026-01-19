Cortes de luz afectarán amplias zonas de Cartago este martes 20 por trabajos de Jasec

Este martes habrá cortes de luz en Cartago por trabajos de Jasec que impactarán a múltiples sectores de Taras.

Amplias zonas del cantón central de Cartago enfrentarán este martes 20 de enero una suspensión programada del servicio eléctrico debido a trabajos de mejora en la red y la instalación de postería permanente por parte de Jasec. La interrupción iniciará a las 7:30 a. m. y se prevé su restablecimiento a las 4:30 p. m.

Los cortes de luz afectarán principalmente el circuito Taras, donde se intervendrán dos sectores distintos. Uno de ellos se localiza entre la tienda EPA y Rename, en el sector este de la pista. El segundo abarca desde la casa de los patos en Taras hasta la delegación de Tránsito, pasando por la antigua cancha de tenis y llegando hasta el Covao, según los avisos oficiales de la institución.

Más de un centenar de abonados comerciales, residenciales e institucionales estarán sin electricidad durante ese día, entre ellos figuran centros educativos, Ebáis, supermercados, talleres, panaderías, centros comerciales, iglesias, bares, clínicas dentales y telecomunicaciones.

La suspensión también incluirá maniobras técnicas que afectarán brevemente a algunos sectores entre las 8 a. m. y 4:30 p. m., según detalló Jasec en su cronograma. Entre los clientes impactados se encuentran lugares emblemáticos como el Centro de Educación y Nutrición San Nicolás, la Torre de Telecomunicaciones Alta Vista, el Ebáis de la Lima y el Liceo de Taras.

El corte responde a una intervención planificada para fortalecer la infraestructura eléctrica en zonas con alta demanda y expansión urbana, como parte de los proyectos de modernización que la entidad desarrolla regularmente.

Para mayor información sobre esta y otras suspensiones programadas, usted puede consultar el sitio oficial de Jasec o comunicarse con el centro de atención al cliente al 2550-6800.