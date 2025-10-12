El País

Cortes de luz afectarán a vecinos de La Unión este lunes

La interrupción del servicio afectará a 28 hogares en un sector de Río Azul, La Unión, por trabajos de mantenimiento preventivo

Por Damián Arroyo C.
Postes caídos de tendido eléctrico en Curridabat
CNFL realizará un corte eléctrico en Río Azul, La Unión, este lunes 13 de octubre por mantenimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







