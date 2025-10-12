Cortes de luz afectarán a vecinos de La Unión este lunes

CNFL realizará un corte eléctrico en Río Azul, La Unión, este lunes 13 de octubre por mantenimiento.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en un sector de Río Azul, en La Unión de Cartago, el próximo lunes 13 de octubre, entre las 08 a.m. y las 04 p.m., debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

El corte programado se debe a labores de mantenimiento de obras eléctricas, que buscan mejorar la continuidad y calidad del servicio en la zona. La interrupción afectará parcialmente el sector ubicado 75 metros al suroeste de la iglesia católica de Río Azul.

Según informó la CNFL, un total de 28 servicios eléctricos se verán afectados en la zona, principalmente casas de habitación. Aunque los trabajos se centran en un área específica, las personas usuarias que residen en sectores cercanos podrían experimentar perturbaciones o interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico durante ese periodo.

La empresa recomienda tomar las previsiones del caso, como desconectar equipos electrónicos sensibles, mantener cargados dispositivos móviles y, de ser necesario, buscar alternativas para el almacenamiento de alimentos que requieran refrigeración.

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones