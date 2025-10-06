Cortes de luz afectarán zonas de Heredia, Curridabat, Desamparados y San Francisco de Dos Ríos este martes

CNFL realizará cortes de luz este martes 7 de octubre en Heredia, Curridabat, Desamparados y San Francisco de Dos Ríos por mejoras en la red eléctrica.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de interrupciones del servicio eléctrico para este martes 7 de octubre del 2025 en sectores de Heredia y San José. Los trabajos, que buscan mejorar la red de distribución, se realizarán en horarios distintos según cada comunidad.

Heredia: San Joaquín de Flores será impactado parcialmente

Entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., se suspenderá el servicio eléctrico en un sector parcial de San Joaquín de Flores. La zona afectada se extiende del restaurante Los Años Locos hasta el Banco de Costa Rica, incluyendo Calle Trejos, Súper Grande Suerte y Calle la Farmacia hasta Calle Víquez.

Entre los puntos de referencia incluidos en este corte están el Banco Nacional, Tienda Gollo, Restaurante Yong Xing, Panadería Tutu, Centro de Belleza Tu Esencia, Sabores del Rancho, Cosechas, Shopping Box y la Clínica Dental Esquivel Mesén.

Curridabat: corte parcial se extenderá hasta las 5 p. m.

La CNFL también realizará trabajos entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. en un sector parcial de Curridabat. El corte comprende la zona que inicia en el Comercio RENAPA, se extiende 700 metros hacia el este sobre la Diagonal 48, e incluye parcialmente la Calle 75.

En la zona se encuentran ubicadas: Metales Perfex, Claro CR Telecomunicaciones, Pulpería y Soda Beto, Distribuidora Siete D S.A., Framesi, Tecni Gypsum, Liberty Telecomunicaciones, entre otras empresas e inmuebles de uso mixto.

Desamparados: afectación en zona comercial y educativa

Entre las 8 a. m. y las 4 p. m., se suspenderá el fluido eléctrico en un área parcial de Desamparados. La interrupción abarca desde Breaking hacia el este por 350 metros; del costado este de Multicentro 700 metros al sur, y del costado sur de Multicentro, 250 metros al este y 150 metros al sur.

En este sector se encuentran el Liceo Monseñor Rubén Odio, la Dirección Regional de Educación, el CCD Centro Comercial Desamparados, además de negocios como Domino’s Pizza, Tienda Cristel, Cevichera Don Gato, Heladería Chips, Zona Industrial Los Naranjos, Veterinaria Desamparados y el Club de Leones.

San Francisco de Dos Ríos: interrupción cerca del Parque Méndez

Finalmente, en San Francisco de Dos Ríos, el servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 4 p. m. en un pequeño sector comprendido entre 50 metros al sureste y 200 metros al noreste del Parque Méndez.

Este corte afectará viviendas y negocios cercanos como Zurabela, El Gran Pollo, Lava Car La Esquina y el Grupo Tu Hogar.

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones