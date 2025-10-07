Cortes de luz afectarán a múltiples zonas de Cartago este miércoles: tome nota de los detalles

Vecinos de sectores clave en Cartago enfrentarán interrupciones eléctricas programadas el próximo miércoles 8 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura en la red de distribución de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec).
Según informó la entidad, el servicio se suspenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., en zonas del circuito Ochomogo, específicamente desde Autos Exit hasta El Gaucho, en el sector oeste de la pista.
Los trabajos tienen como objetivo la instalación de postería bajo la red, lo que requiere aislar completamente el área para garantizar la seguridad del personal técnico y de la comunidad.
Zonas afectadas por paro durante todo el día
- Drive Evolution Motores Británicos
- Mini Súper Ruta 2
- Taller Automotriz Especializado
- Don Colchón
- Predio Traivo
- Distribuidora Jirón
- Corporación Artícula Nacional
- Rumbo
- Predios de H. Solís y Luis Chacón
- Reciclaje Teca
- Agrocosta
- Servicios Técnicos Coronado
- Transporte La Lima
- Ferromax
- MBA Technology
- Tienda Shortper Store
- Cancha Sintética Planet Gool
- Comercios cercanos a la tienda de embutidos El Gaucho
- Tapicería de Autos Costa Rica
Estas ubicaciones estarán sin suministro eléctrico durante todo el horario programado.
Afectación parcial por maniobras eléctricas
Otras zonas experimentarán suspensiones breves de aproximadamente 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde, como parte de las maniobras para aislar y restablecer el servicio:
- Pequeño Mundo
- Servicentro Delta
- Ditesa
- Casoma
- Walmart
- Ekono
- Mundo Mágico
- Auto Plaza
- La Guacamaya
- Agrotico
- Renta Car Autos Exit
- Clientes residenciales ubicados entre Pequeño Mundo y Autos Exit
Jasec comunicó a los usuarios mediante su sitio web. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al 2550-6800.