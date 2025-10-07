Cortes de luz afectarán a múltiples zonas de Cartago este miércoles: tome nota de los detalles

Cortes de luz en Cartago este 8 de octubre afectarán a comercios y hogares por trabajos de mantenimiento. Foto: Rafael Pacheco

Vecinos de sectores clave en Cartago enfrentarán interrupciones eléctricas programadas el próximo miércoles 8 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructura en la red de distribución de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec).

Según informó la entidad, el servicio se suspenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., en zonas del circuito Ochomogo, específicamente desde Autos Exit hasta El Gaucho, en el sector oeste de la pista.

Los trabajos tienen como objetivo la instalación de postería bajo la red, lo que requiere aislar completamente el área para garantizar la seguridad del personal técnico y de la comunidad.

Zonas afectadas por paro durante todo el día

Drive Evolution Motores Británicos

Mini Súper Ruta 2

Taller Automotriz Especializado

Don Colchón

Predio Traivo

Distribuidora Jirón

Corporación Artícula Nacional

Rumbo

Predios de H. Solís y Luis Chacón

Reciclaje Teca

Agrocosta

Servicios Técnicos Coronado

Transporte La Lima

Ferromax

MBA Technology

Tienda Shortper Store

Cancha Sintética Planet Gool

Comercios cercanos a la tienda de embutidos El Gaucho

Tapicería de Autos Costa Rica

Estas ubicaciones estarán sin suministro eléctrico durante todo el horario programado.

Afectación parcial por maniobras eléctricas

Otras zonas experimentarán suspensiones breves de aproximadamente 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde, como parte de las maniobras para aislar y restablecer el servicio:

Pequeño Mundo

Servicentro Delta

Ditesa

Casoma

Walmart

Ekono

Mundo Mágico

Auto Plaza

La Guacamaya

Agrotico

Renta Car Autos Exit

Clientes residenciales ubicados entre Pequeño Mundo y Autos Exit

Jasec comunicó a los usuarios mediante su sitio web. Para consultas adicionales, los usuarios pueden comunicarse al 2550-6800.