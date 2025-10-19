Cortes de luz afectarán a comunidades de Talamanca este lunes: estos son los horarios

El ICE interrumpirá el servicio eléctrico en Talamanca el lunes 20 de octubre por trabajos de mantenimiento preventivo. Fotografía José Cordero

El próximo lunes 20 de octubre de 2025, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico en varias localidades del cantón de Talamanca, provincia de Limón.

El corte se realizará entre la 1 p.m. y las 4 p.m., como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La afectación se concentrará en el sector de Carbón, en Cahuita, aunque el ICE confirmó que el corte podría extenderse a zonas aledañas si las condiciones técnicas así lo requieren.

Para más detalles o actualizaciones sobre esta suspensión programada, puede ingresar a este enlace.