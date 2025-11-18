Cortes de luz afectarán a Cartago este miércoles por trabajos de Jasec

JASEC cortará la electricidad en sectores de Cartago este miércoles 19 de noviembre entre 7:30 a. m. y 4:30 p. m.

Una suspensión del servicio eléctrico programada afectará a diversos sectores del cantón central de Cartago este miércoles 19 de noviembre. Según informó Jasec, los cortes de luz se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. como parte de trabajos de detallado en una línea trifásica del circuito Cartago.

Entre los sectores que estarán sin suministro se encuentran Guadalupe, desde el Pozo La Mora hasta Infesa, incluyendo residencias y locales comerciales. Algunos de los inmuebles que sufrirán la interrupción son:

Centro de Carnes La Joya

Panadería Mas Pan

Funeraria La Milagrosa

Urbanización El Valle

Iglesia Cristiana Jehová Jireh

Condominio Manantiales

Fotocopiadoras MTM

Bufete Araya Hernández

Residencial Villas Durango

Taller San Pancracio

Soda Panchi’s

Minisúper El Valle

Pulpería Arenilla 2000

Pulpería La Esperanza

Bufete Chacón y Asociados

Chocopets

Happygift

Centro Médico Estar Bien

Tiempos VM

Tiempos La Pista

Además de las residencias, locales y centros médicos indicados, también se verán afectados los vecinos ubicados 75 metros al sur del Pozo La Mora y en dirección norte hasta Infesa.

Jasec indicó que no habrá interrupciones adicionales por maniobras y que la notificación a los abonados se ha realizado por perifoneo, página web y redes sociales.

La suspensión fue anunciada a través de perifoneo, aplicaciones móviles, redes sociales y el sitio web de Jasec. Para consultas, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención al cliente a los números 2550-6800, extensiones 7603, 7604 y 7636.