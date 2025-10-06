Cortes de luz afectarán a Cartago este martes por instalación de postería: tome nota de los detalles

Jasec suspenderá el servicio eléctrico este martes en el oeste de Cartago para instalar postería bajo la red.

Los cortes de luz programados en Cartago este martes 7 de octubre afectarán a vecinos y comercios del sector oeste de la autopista Florencio del Castillo, debido a trabajos de instalación de postería bajo la red eléctrica en el circuito Ochomogo.

Según detalló la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) en su sitio web, la interrupción del servicio se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. Durante este periodo, las cuadrillas trabajarán en el tramo comprendido entre Pequeño Mundo y Autos Exit, una zona de alto tránsito y densidad comercial.

Entre los negocios y propiedades afectadas por maniobras se encuentran:

La suspensión eléctrica afectará a diversas empresas y propiedades ubicadas en el sector; entre ellas destacan: Drive Evolution Motores Británicos, Mini Súper Ruta 2, Don Colchón, Distribuidora Jirón, Servicios Técnicos Coronado, Transporte La Lima, Ferromax, MBA Technology, Tienda Shortper Store, Cancha Sintética Planet Gool y Mundo Mágico.

También resultarán afectados los clientes cercanos a la tienda de embutidos El Gaucho, especialmente en el tramo hacia el norte, así como la Tapicería de Autos Costa Rica.

Además, el paro programado impactará comercios como Pequeño Mundo, el Servicentro Delta, Ditesa, Casoma, Walmart, Ekono, Auto Plaza, La Guacamaya, Agrotico y Renta Car Autos Exit. A su vez, se verán afectados varios clientes residenciales ubicados entre Pequeño Mundo y Autos Exit.

