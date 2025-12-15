Cortes de agua este martes afectarán a más de 13.000 personas en Heredia

Dos cortes de agua se realizarán este martes 16 de diciembre en el cantón Central de Heredia y San Rafael, afectando a miles de personas.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que este martes 16 de diciembre se realizarán dos cortes programados de agua potable que afectarán a un total de 13.785 personas.

El primer corte se ejecutará en el cantón Central de Heredia, debido a labores de interconexión de una tubería. La suspensión comenzará a las 8 a. m. y finalizará a las 2 p. m., y afectará a 5.253 personas en los siguientes sectores:

Campo Bello

Torres de Velarde

Bosques de Velarde

Calle Veterinaria UNA

Hacienda San Francisco

Vistas del Valle

Vistas del Sol

Urbanización San Bernardo

Lares de Vista Hermosa

Pueblo Nuevo

Calle La Granja

Condominios Vita Bella Vista

Calle Alcalá.

El segundo corte se debe al lavado del tanque Brasilia en San Rafael y se realizará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. Este trabajo afectará a 8.532 personas distribuidas en las siguientes áreas:

Centro:

Calle Mata de Plátano

Urbanización La Quinta

Calle Nueva

Urbanización La Alameda

Los Ángeles:

Tanques Brasilia

Calle Antiguo Hotel La Condesa

Naranjo

Murillo

Las Monjas

Policía Turística

Calle EBAIS

Fábrica de hongos

Añoranzas

Calle Lobos

Calle La Honguera

Escuela

Calle Hernández

Licorera Lilo

Pollos El Monte

Equestrian Estates

Calle Vargas

Bar Pontevedra

Colegio Nueva Generación

Condominio Bello Verde

Calle La Saca.

La ESPH indicó que los usuarios pueden obtener más información sobre estas suspensiones programadas a través del sitio web www.esph-sa.com o llamando al número 2562-3774.