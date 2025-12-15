Cortes de agua este martes afectarán a más de 13.000 personas en Heredia

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que este martes 16 de diciembre se realizarán dos cortes programados de agua potable que afectarán a un total de 13.785 personas.
El primer corte se ejecutará en el cantón Central de Heredia, debido a labores de interconexión de una tubería. La suspensión comenzará a las 8 a. m. y finalizará a las 2 p. m., y afectará a 5.253 personas en los siguientes sectores:
- Campo Bello
- Torres de Velarde
- Bosques de Velarde
- Calle Veterinaria UNA
- Hacienda San Francisco
- Vistas del Valle
- Vistas del Sol
- Urbanización San Bernardo
- Lares de Vista Hermosa
- Pueblo Nuevo
- Calle La Granja
- Condominios Vita Bella Vista
- Calle Alcalá.
El segundo corte se debe al lavado del tanque Brasilia en San Rafael y se realizará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. Este trabajo afectará a 8.532 personas distribuidas en las siguientes áreas:
Centro:
- Calle Mata de Plátano
- Urbanización La Quinta
- Calle Nueva
- Urbanización La Alameda
Los Ángeles:
- Tanques Brasilia
- Calle Antiguo Hotel La Condesa
- Naranjo
- Murillo
- Las Monjas
- Policía Turística
- Calle EBAIS
- Fábrica de hongos
- Añoranzas
- Calle Lobos
- Calle La Honguera
- Escuela
- Calle Hernández
- Licorera Lilo
- Pollos El Monte
- Equestrian Estates
- Calle Vargas
- Bar Pontevedra
- Colegio Nueva Generación
- Condominio Bello Verde
- Calle La Saca.
La ESPH indicó que los usuarios pueden obtener más información sobre estas suspensiones programadas a través del sitio web www.esph-sa.com o llamando al número 2562-3774.