Cortes de agua en Heredia este martes: estas son las zonas

San Isidro, en Heredia, tendrá cortes de agua este martes 11 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La suspensión responde al lavado interno del desarenador y del tanque Santa Cecilia.
El corte se mantendrá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., y afectará a unas 862 personas usuarias.
Las zonas donde se suspenderá el servicio son:
San Isidro, distrito Concepción y San José:
- Calle El Tanque
- Calle El Gringo
- Leones
- Lajas
- Calle La Cazuela
- Venegas
- Gil
- Parte de calle Chilillal
- Parte de calle Mercedes
- Calle Solís
- Calle Azofeifa
- Los Itabos
- Chizos
- Linda Vista
- Rubí
La ESPH comunicó la suspensión mediante mensajes de texto, WhatsApp, su página web y Facebook. Las personas pueden verificar si su contrato se encuentra en la zona afectada mediante este enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm