Cortes de agua en Heredia este martes: estas son las zonas

San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia.

San Isidro, en Heredia, tendrá cortes de agua este martes 11 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). La suspensión responde al lavado interno del desarenador y del tanque Santa Cecilia.

El corte se mantendrá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., y afectará a unas 862 personas usuarias.

Las zonas donde se suspenderá el servicio son:

San Isidro, distrito Concepción y San José:

Calle El Tanque

Calle El Gringo

Leones

Lajas

Calle La Cazuela

Venegas

Gil

Parte de calle Chilillal

Parte de calle Mercedes

Calle Solís

Calle Azofeifa

Los Itabos

Chizos

Linda Vista

Rubí

La ESPH comunicó la suspensión mediante mensajes de texto, WhatsApp, su página web y Facebook. Las personas pueden verificar si su contrato se encuentra en la zona afectada mediante este enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm