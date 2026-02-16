El País

Cortes de agua en Heredia afectarán San Isidro este martes 17 de febrero

Suspensión en el servicio de agua en Heredia se realizarán en Concepción de San Isidro este martes 17 de febrero del 2026 por lavado interno del tanque Chilillal

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH anunció tres suspensiones de agua esta semana en Heredia por mantenimiento y conexión de nuevos sistemas de distribución.
Un sector de Concepción en San Isidro no tendrá agua este martes 17 de febrero por trabajos de mantenimiento. (Canva /Canva)







