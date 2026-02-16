Cortes de agua en Heredia afectarán San Isidro este martes 17 de febrero

Un sector de Concepción en San Isidro no tendrá agua este martes 17 de febrero por trabajos de mantenimiento.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará un corte de agua este martes 17 de febrero del 2026 en el cantón de San Isidro, provincia de Heredia.

La afectación impactará el distrito de Concepción, específicamente en un sector de Calle Chilillal.

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m., según el cronograma oficial.

El motivo del corte responde al lavado interno del tanque Chilillal, labor necesaria para el mantenimiento del sistema.

La ESPH informó que comunicó la suspensión mediante su página web, mensajes de texto, WhatsApp y distribución de volantes en la comunidad.

En total, 31 personas usuarias resultarán afectadas por esta medida temporal.

Usted puede verificar si su contrato está incluido en esta suspensión programada en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm