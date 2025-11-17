Cortes de agua: AyA suspenderá el servicio este martes 18 en sectores de San José

El paro anual en Puente Mulas incluirá cortes de 12 a 16 horas, uso de camiones cisterna y un llamado de AyA a informarse en sus canales oficiales.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizará este martes 18 de noviembre el paro anual de mantenimiento del sistema Puente Mulas desde las 7 a. m., lo que implicará suspensión temporal del servicio de agua potable en varios cantones del oeste y sur de San José.

La intervención forma parte del mantenimiento preventivo que la institución programa cada año para este acueducto, con el fin de asegurar su operación en el corto y mediano plazo y evitar incidentes mayores en la red.

Debido a estos trabajos será necesario interrumpir el suministro de agua potable entre 12 y 16 horas en sectores de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y el sur de Desamparados, según informó el AyA.

Para mitigar el impacto en la población, la institución anunció el uso de camiones cisterna que recorrerán los sectores afectados con el fin de abastecer a las personas usuarias mientras se mantiene el corte programado.

El AyA explicó que estas labores permiten mejorar la eficiencia energética del sistema Puente Mulas y reducir el riesgo de fallas futuras, dentro de su programa de modernización de la infraestructura hídrica nacional.

La entidad pidió a la población mantener la atención en los canales oficiales del AyA para conocer los puntos específicos de afectación, los recorridos de los camiones cisterna y las actualizaciones sobre la finalización de los trabajos.