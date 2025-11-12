El País

Cortes de agua en Heredia este jueves: estos son los detalles

Este jueves se suspenderá el agua en varios sectores de San Rafael, Heredia. Consulte si su casa estará incluida y prepare medidas a tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
San Rafael y San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia.
La suspensión por lavado del tanque Río Segundo se realizará el jueves 13 de noviembre en comunidades de Los Ángeles, San Rafael. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

