Cortes de agua en Heredia este jueves: estos son los detalles

La suspensión por lavado del tanque Río Segundo se realizará el jueves 13 de noviembre en comunidades de Los Ángeles, San Rafael.

Vecinos de varias comunidades del distrito Los Ángeles, en el cantón de San Rafael, provincia de Heredia, no tendrán agua potable este jueves 13 de noviembre debido a trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La suspensión se extenderá por un periodo entre las 7 a.m. y la 1 p.m., y responde a labores de lavado interno del tanque Río Segundo.

Según informó la ESPH, el corte afectará a 2.082 contratos activos.

Áreas con suspensión de agua

Centro: Desde la entrada del tanque Chamaco hacia el este, calle Mata de Plátano, urbanización La Quinta, parte de calle Nueva, urbanización La Alameda, desde el tanque Chamaco hasta la cuesta de calle Nueva.

Los Ángeles: Desde la quiebra gradiente Juan León hacia el sur hasta los tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, barrios Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle EBAIS, fábrica de hongos, tramo de la Escuela Los Ángeles hacia el bar Sherekan, urbanización Añoranzas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, bar Pontevedra, colegio Nueva Generación, condominio Bello Verde y calle La Saca.

La empresa recomienda a la población verificar si su servicio será interrumpido mediante el siguiente enlace, usando su número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm