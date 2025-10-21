El País

Cortes de agua afectarán más de 1.200 usuarios en Heredia este miércoles

La ESPH anuncia dos cortes de agua en Heredia este miércoles 22 de octubre. Más de 1.200 usuarios quedarán sin servicio por trabajos en hidrante y limpieza de tanque

Por Silvia Ureña Corrales
La ESPH interrumpirá el servicio de agua en varias zonas de Heredia este miércoles por labores técnicas en un hidrante y un tanque. (Shutterstock/Foto)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

