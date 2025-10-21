Cortes de agua afectarán más de 1.200 usuarios en Heredia este miércoles

La ESPH interrumpirá el servicio de agua en varias zonas de Heredia este miércoles por labores técnicas en un hidrante y un tanque.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció dos cortes de agua para este miércoles 22 de octubre, los cuales afectarán a más de 1.200 usuarios en distintas comunidades del cantón central.

La primera suspensión se realizará entre las 9 a. m. y las 3 p. m. y responde a labores de mejora de un hidrante, con el objetivo de garantizar una respuesta más ágil ante emergencias. Esta interrupción afectará a 773 usuarios en los sectores de:

Centro : Urbanizaciones San Fernando, Santa Elena y Esperanza 1.

: Urbanizaciones San Fernando, Santa Elena y Esperanza 1. San Francisco: Urbanizaciones Esperanza 1, 2 y 3, calle La Fosforera, Plaza Bratsi y alrededores de empresas como Samboro, Susuki, Ashley Furniture, Materiales Zeta, Servicentro La Esperanza y la Fábrica Centroamericana de Niples.

La última se realizará entre las 7 a. m. y la 1 p. m. debido al lavado interno del tanque Highland Ranch, lo cual impactará a 438 usuarios en:

Residencial El Castillo

Parte norte de calle Lobos (desde la fábrica de quesos hasta el Bar Pacho)

Montelandia

Calle Ciénega (hasta el final de la calle de lastre y 200 metros al sur del tanque Ciénega Norte)

La empresa comunicó estas afectaciones a través de su página web, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y perifoneo. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones y verificar si el corte les afecta ingresando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm