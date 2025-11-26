El País

Cortes de agua afectarán este jueves en Heredia por labores en planta Río Segundo

Heredia tendrá cortes de agua este jueves por limpieza en planta Río Segundo. Vea si su barrio está entre los afectados y prepare medidas con tiempo

Por Silvia Ureña Corrales
San Rafael y San Isidro tendrán corte de agua este martes por mantenimiento del tanque Santa Cecilia.
ESPH suspenderá el servicio en zonas de San Rafael y Los Ángeles por mantenimiento en planta de agua. (Canva /Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

