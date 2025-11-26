Cortes de agua afectarán este jueves en Heredia por labores en planta Río Segundo

ESPH suspenderá el servicio en zonas de San Rafael y Los Ángeles por mantenimiento en planta de agua.

Abonados en los distritos de San Rafael y Los Ángeles, en el cantón de Heredia, se verán afectados este jueves 27 de noviembre por una interrupción programada en el servicio de agua potable.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) comunicó que el corte se realizará de 7 a. m. a 1 p. m. debido a un proceso de lavado interno en los trenes 1 y 2 de la planta potabilizadora Río Segundo.

La suspensión responde a labores de mantenimiento indispensables para garantizar la calidad del agua. La ESPH informó que la comunicación oficial se realiza por diferentes medios, entre ellos: página web, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, perifoneo y comunicados de prensa.

Áreas afectadas por la suspensión de agua

San Rafael, distrito Centro:

De la entrada tanque Chamaco hacia el este, calle Mata de Plátano, Urbanización La Quinta, parte de calle Nueva, Urbanización La Alameda, del tanque Chamaco hasta la cuesta de calle Nueva.

Distrito Los Ángeles:

Del quiebra gradiente Juan León al sur hasta tanques Brasilia, calle Antiguo Hotel La Condesa, Naranjo, Murillo, Las Monjas, Policía Turística, calle Ebais, fábrica de hongos, de la entrada Escuela Los Ángeles hacia el sur hasta Bar Sherekan, Añoranzas, calle Lobos, de la Cantina de Sabina hacia el este, calle La Honguera, escuela, calle Hernández hasta el tanque Brasilia y de la entrada, 200 metros hacia el este, Licorera Lilo, Pollos El Monte, Equestrian Estates, calle Vargas, Bar Ponteveedra, Colegio Nueva Generación, Condominio Bello Verde, calle La Saca, calle la Condesa.

La ESPH recomienda tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante el lapso del corte. Además, pone a disposición de los usuarios el siguiente enlace oficial para verificar si su inmueble será afectado según el número de contrato: https://tinyurl.com/23jypfzm