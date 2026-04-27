Cortes de agua afectarán a más de 27.000 personas en Heredia esta semana: conozca los detalles

Más de 27.000 vecinos enfrentarán cortes de agua esta semana en Heredia por trabajos programados de la ESPH.

Los cantones de San Isidro y San Rafael, en Heredia, enfrentarán cortes programados de agua potable esta semana debido a trabajos de mantenimiento y lavado del tanque, según informó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Las suspensiones del servicio afectarán a 27.244 personas en total. En San Isidro se verán impactadas 15.012 personas, mientras que en San Rafael la cifra alcanza 12.232 usuarios.

En el caso de San Isidro, la interrupción ocurrirá este martes 28 de abril entre las 7 a. m. y la 1 p. m. debido al lavado del tanque principal del sistema.

Las zonas afectadas incluyen sectores céntricos, urbanizaciones y comunidades como Centro de San Isidro, Urbanización Las Tejas, Residencial El Portillo, así como áreas de San Josecito y San Francisco.

Por su parte, en San Rafael los cortes se realizarán el jueves 30 de abril por dos intervenciones distintas. Una corresponde a la interconexión de un hidrante, programada entre las 9 a. m. y las 3 p. m.

Este trabajo afectará sectores como Residencial El Tirol, Monte de la Cruz, Ruta Nacional 113 y diversas calles de Los Ángeles y San Pablo.

Ese mismo día también se ejecutará el lavado del tanque Río Segundo, entre las 7 a. m. y la 1 p. m., lo que impactará zonas del centro de San Rafael y comunidades cercanas como La Quinta, La Alameda y sectores de Los Ángeles.

La ESPH indicó que estos trabajos forman parte de acciones programadas para mejorar la calidad del servicio y mantener en buen estado la infraestructura.

Los usuarios pueden consultar más detalles en el sitio web oficial de la empresa o mediante su centro de atención telefónica.