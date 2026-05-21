Corte de luz afectará este sector de Escazú este sábado

CNFL hará trabajos eléctricos en San Rafael de Escazú este sábado 23 de mayo durante ocho horas.

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este sábado 23 de mayo del 2026 en un sector de San Rafael de Escazú, San José, por trabajos de relocalización de postería.

La interrupción está programada de 8 a. m. a 4 p. m. y forma parte de labores de construcción de obras eléctricas.

El sector afectado comprende el condominio Altos de Mayorca, así como casas de habitación cercanas a esa zona.

La CNFL indicó que el corte responde a la relocalización de postería, una labor necesaria para continuar con obras en la red eléctrica.

Más información en: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones