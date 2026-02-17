El País

Corte de agua afectará a 4.412 personas en zonas de Heredia este jueves

Más de 4.000 personas enfrentarán una suspensión temporal del servicio este jueves por trabajos de mantenimiento en la red. Revise los horarios y detalles para evitar contratiempos

Por Silvia Ureña Corrales
Más de 4.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua este jueves por trabajos de mantenimiento.
Más de 4.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua este jueves por trabajos de mantenimiento. (Canva /Canva)







