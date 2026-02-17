Corte de agua afectará a 4.412 personas en zonas de Heredia este jueves

Más de 4.000 vecinos de San Rafael y San Isidro no tendrán agua este jueves por trabajos de mantenimiento.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá el servicio de agua potable este jueves 19 de febrero en sectores de San Rafael y San Isidro, debido al lavado del tanque Breña Mora. La medida afectará a 4.412 personas entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

La interrupción responde a trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura que abastece esas comunidades. La ESPH informó que el lavado del tanque busca garantizar la calidad del agua y el adecuado funcionamiento del sistema.

En San Rafael, distrito de Concepción, la suspensión impactará calle Anonos, zona del tanque Breña Mora, sectores cercanos a la caballeriza, calle Chávez, Bar Los Potreros, calle Targua y Charquillo, entre otros puntos.

En San Isidro, también en Concepción, el corte abarcará calle Mercedes, según detalló la empresa.

La ESPH indicó que la información completa sobre las obras se encuentra en su sitio web oficial. Además, habilitó el teléfono 2562-3774 para que los usuarios realicen consultas relacionadas con la suspensión del servicio.