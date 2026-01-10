El País

Convocatoria de pruebas nacionales: consejos para que su hijo llegue seguro y preparado a los exámenes

Experta revela el tipo de apoyos y los métodos que ayudarán a los estudiantes en las pruebas de ampliación. Alumnos deben realizar exámenes de todas las materias: MEP justifica que se evalúan como un todo

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Colegio CIT, Especial de Colegios
Experta recomienda que los alumnos que deben realizar la convocatoria de pruebas nacionales estudien en bloques de 45 minutos entre tres y cuatro veces al día. Imagen ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pruebas nacionalesconvocatoriaMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.