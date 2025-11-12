El País

Contraloría aprueba presupuesto para licencias de cuido de enfermos terminales y niños gravemente enfermos

Aprobación es por ¢2.700 millones de presupuesto extraordinario de la CCSS

Por Irene Rodríguez
Protesta por licencias de cuido
Las personas que deben cuidar a personas con enfermedades terminales o graves estuvieron sin recibir subsidios desde finales de setiembre y esto los llevó a protestar frente a Casa Presidencial. La Contraloría aprobó presupuesto extraordinario de la CCSS para poderles pagar. (La Nación/La Nación)







Licencias de cuidoEnfermedades terminalesContraloría General de la República
