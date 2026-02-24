Contraloría anuló ocho de las 22 adjudicaciones para contratos de conservación otorgadas por Conavi

La mayoría de contrataciones anuladas estaban asignadas al consorcio Bel Ingeniería-La Estrella y correspondían a zonas del GAM.

La Contraloría General de la República anuló la adjudicación realizada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en ocho de los 22 contratos de conservación para la red vial nacional.

La resolución responde a las apelaciones presentadas por las empresas Concreto Asfáltico Nacional, Constructora Herrera, Constructora Hermanos Arias y MECO, en contra de las adjudicaciones otorgadas al Consorcio CV2024 (conformado por las empresas Ingeniería Estrella S. A. y Bel Ingeniería S. A.), MECO y Quebradores del Sur.

Los trabajos en derecho de vía no afecta el paso de los vehículos, según Conavi. Foto (Conavi).

Fernando Madrigal, gerente de la División de Contratación, explicó que los recurrentes “atacaron” la contratación de 19 de las 22 líneas adjudicadas, por situaciones como disponibilidad de la maquinaria, caducidad de la subsanación, capacidad de la solvencia financiera, razonabilidad de precio y subcontratacion.

Entre los contratos afectados se encuentran trabajos de mantenimiento periódico, rutinario y de rehabilitación, que incluyen labores como chapea, bacheos, recarpeteos, limpieza de cunetas o demarcación, en zonas como Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco, Desamparados, Acosta, Aserrí, Puriscal, Turrubares, y Mora y Goicoechea, Moravia, Coronado, Tibás y Guadalupe.

“A partir del análisis realizado, se detectó que en ocho de las 19 líneas los recurrentes llevaban razón en cuanto a los argumentos expuestos, lo que implica que se anulen los actos de adjudicación para estas líneas, por lo que corresponde a la Administración realizar nuevos análisis y dictar un nuevo acto final”, explicó.

Sobre las restantes 11 líneas impugnadas, no llevaba razón por lo que adquirieron firmeza, al igual que las tres que no fueron impugnadas.

De las contrataciones anuladas, siete pertenecían al consorcio de Bel Ingeniería y La Estrella y la otra correspondía a MECO. Esas dos firmas habían resultado adjudicadas con la mayoría de contratos de esta licitación para la conservación de las rutas de todo el país y en la que se habían asignado contratos por más de ¢150.000 millones para las 22 zonas en total.