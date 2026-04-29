Contradicción en el MEP: afirman que solo alumnos seleccionados irán a traspaso de poderes, aun cuando colegios los convocan masivamente

El MEP afirmó que al traspaso de poderes asistirán únicamente estudiantes seleccionados, sin embargo, hay colegios convocando a quienes gusten asistir.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) afirmó que solamente un 1% de todos los estudiantes mayores de 15 años acudirán al traspaso de poderes de Laura Fernández el 8 de mayo; sin embargo, trascendió que algunos colegios están convocando masivamente a los alumnos y docentes para que asistan.

Un comunicado del Liceo de Tarrazú, que circuló en redes sociales y chats de WhatsApp, dice explícitamente que se invita a todos los estudiantes con 15 años o más, y que así lo deseen, a participar en la toma de posesión de la presidenta electa en el Estadio Nacional.

Tras consultar al Ministerio de Educación Pública por el tema, enviaron un comunicado en el que se detalla que “la participación estudiantil corresponde a una delegación oficial, limitada y previamente definida, que representa a menos del 1% del estudiantado nacional, conformada por jóvenes mayores de 15 años seleccionados bajo criterios de mérito académico, liderazgo y participación institucional, según lineamientos comunicados a las Direcciones Regionales".

Además, agregan que el contenido divulgado, sin precisar a cuál se refieren, corresponde a un caso puntual que no se apega en su totalidad a las directrices oficiales emitidas por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, La Nación tiene conocimiento de otros colegios que de igual manera están invitando a todos los estudiantes y docentes que quieran acudir al traspaso de poderes.

El Liceo de Tarrazú especificó que podrá ir una delegación de 80 estudiantes que serán acompañados por ocho docentes.

El Ministerio afirmó que la actividad cuenta con acompañamiento docente, en una proporción definida, para garantizar la supervisión adecuada.

Comunicado del Liceo Tarrazú en el quje invitan a los estudiantes mayores de 15 años a asistir al traspaso de poderes. (Cortesía/Cortesía)

Estudiantes no asistirán con uniforme

En el comunicado del Liceo de Tarrazú se brinda un protocolo de vestimenta en el que se indica que no es necesario el uso del uniforme y que deben utilizar jeans azul, camisa tipo polo blanca y gorra o un sombrero discreto.

La misma instrucción se brindó a otros centros educativos, según lo conocido por este medio.

“La definición de vestimenta responde a criterios de organización, identificación y comodidad para una actividad masiva al aire libre, y no altera en modo alguno el carácter oficial de la participación”, defendió el MEP.

Los alumnos que asistan contarán con transporte y refrigerio, según confirmó el Ministerio.

Antes de mediodía, la oficina de prensa del MEP solicitó unos minutos para enviar una versión con “un dato aclarado” y más precisa. Sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió ninguna información.