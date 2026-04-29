El País

Contradicción en el MEP: afirman que solo alumnos seleccionados irán a traspaso de poderes, aun cuando colegios los convocan masivamente

A alumnos se les solicita vestir con jeans, camisa y gorra o sombrero y no con el uniforme

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Por Fernanda Matarrita Chaves
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El MEP afirmó que al traspaso de poderes asistirán únicamente estudiantes seleccionados, sin embargo, hay colegios convocando a quienes gusten asistir. (Jose Cordero)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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