Consulte los cortes de admisión a carrera de la UCR para el 2026: estos son los 10 más altos

Según la UCR, en el 2026 recibiría, aproximadamente, a 9.400 estudiantes en la modalidad de admisión ordinaria. Consulte en esta nota los cortes a carrera.

La Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer los cortes de admisión para el proceso 2025-2026. Los 10 más altos son de carreras impartidas en la sede Rodrigo Facio en San Pedro, Montes de Oca.

En esta sede se imparten 80 carreras cuyos cortes van desde 341,11 el más bajo, hasta 717,42 el más alto. Recordemos que la nota máxima de admisión de la UCR es de 800 y que el corte a carrera se define según el puntaje obtenido por la última persona admitida.

Las 10 carreras con corte más alto de la UCR

Para el 2026, los tres primeros lugares de carreras que requieren mayor puntaje son los mismos que en el 2025 y corresponden áreas de estudio relacionadas con ciencias de la salud y STEM (Siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Se trata de Microbiología y Química Clínica en el primer lugar, que cerró con una nota de 717,42 puntos, detalló la Universidad de Costa Rica. Para el corte del 2025, la nota había quedado un poco más alto en 721,48.

Esta se carrera es reconocida por la facilidad con la que los egresados consiguen empleo, esto según lo afirmado por los profesionales para la Radiografía 2022 del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

En promedio un profesional puede percibir un salario de ¢1.193.814.

Según la UCR, la carrera de Microbiología capacita al profesional para que realice funciones especializadas en el diagnóstico e investigación de laboratorio, en los campos relacionados con bacteriología, virología, micología, hematología, inmunología, inmunohematología, química clínica, toxicología analítica y parasitología.

En segundo lugar del corte más alto está Medicina y Cirugía, con 711,19 puntos. En el 2025 el corte cerró en 716,18.

Y en el tercer puesto se ubica Ciencias Actuariales con 708,45 puntos. Para este año el puntaje requerido fue de 706,01.

Esta carrera es reconocida por ser la mejor pagada del país. Con solo obtener el grado de bachillerato, un profesional en esta área puede ganar ¢1,4 millones.

La información salarial se desprende de la estimación del promedio de salarios de las personas universitarias graduadas entre el 2017-2019, para el año 2021, pero dada a conocer en el 2022 por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Samaria Montenegro Guzmán, directora del Departamento de Matemáticas y Ciencias Actuariales de la UCR, comentó que esta carrera consiste en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo.

“Para ello, la persona estudiante recibe una formación en matemáticas, estadística, probabilidad, economía y finanzas, además de desarrollar competencias en el uso de herramientas informáticas para el tratamiento de datos, la modelación de escenarios y la proyección de resultados”, comentó en agosto.

Microbiología es la carrera con corte de ingreso más alto de la UCR para el 2026. (Alonso Tenorio)

Las otras siete carreras que requieren los cortes más altos son:

Bachillerato y Licenciatura en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica: requiere 693,77 puntos.

Bachillerato y Licenciatura en Ortoprótesis y Ortopedia: requiere 661,93 puntos.

puntos. Bachillerato en Computación con varios énfasis: requiere 658,90 puntos.

puntos. Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Mecánica: requiere 656,69 puntos.

puntos. Licenciatura en Arquitectura: requiere 653,77 puntos.

Bachillerato y Licenciatura en Biología: requiere 653,06 puntos .

. Licenciatura en Ingeniería Química: requiere 650,57 puntos.

Consulte en la siguiente tabla todos los cortes de ingreso a las carreras impartidas en la sede Rodrigo Facio.

*Los puntajes fueron redondeamos por la plantilla utilizada para la tabla.