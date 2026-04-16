Conozca los nuevos precios que pagará por combustible a partir de este viernes 17 de abril

La Gaceta publicó los nuevos montos de combustible que entrarán a regir a partir de este viernes 17 de abril.

Los precios de los combustibles en Costa Rica registrarán cambios a partir de este viernes 17 de abril de 2026, según una publicación en el diario oficial La Gaceta.

El ajuste contempla aumentos en la gasolina regular, el diésel y el gas, mientras que la gasolina súper presenta una leve rebaja.

De acuerdo con la información oficial, los precios quedarán de la siguiente manera:

Gasolina súper: Bajará ¢1, para ubicarse en ¢632 .

Bajará ¢1, para ubicarse en . Gasolina regular (Plus 91): Subirá ¢21, alcanzando los ¢628 .

Subirá ¢21, alcanzando los . Diésel: Será el producto con mayor incremento al subir ¢35, situándose en ¢565.

Será el producto con mayor incremento al subir ¢35, situándose en Gas licuado de petróleo (GLP): Tendrá un alza de ¢6 por litro, fijando su precio en ¢248.

Estos nuevos montos fueron publicados en La Gaceta N.° 69, Alcance N.° 38, del jueves 16 de abril de 2026, y entrarán a regir oficialmente a partir de este viernes.

Presión internacional

Previamente, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) informó que los combustibles podrían aumentar hasta ¢136 en mayo, según el planteamiento enviado para estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La entidad precisó que la escalada de tensiones en Irán genera presión sobre los mercados internacionales, impactando no solo los precios del petróleo, sino también de otros bienes y servicios que dependen del transporte y sus derivados.