El País

Conozca los nuevos precios que pagará por combustible a partir de este viernes 17 de abril

Consulte los nuevos precios de los combustibles en Costa Rica desde este 17 de abril tras publicación en ‘La Gaceta’

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Por Yucsiany Salazar
La Gaceta publicó los nuevos montos de combustible que entrarán a regir a partir de este viernes 17 de abril. (Jeffrey Zamora R)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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