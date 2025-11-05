El País

Conozca las rutas donde el CTP busca nuevos operadores de buses

Hay plazo limitado para participar en la convocatoria del CTP que busca nuevos operadores de buses, estos son los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Buses, paradas y pasajeros
CTP busca operadores para las rutas 730, 641 y 660 con propuestas que deben presentarse en 10 días hábiles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCTPBusesRutas de buses
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.