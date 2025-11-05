Conozca las rutas donde el CTP busca nuevos operadores de buses

CTP busca operadores para las rutas 730, 641 y 660 con propuestas que deben presentarse en 10 días hábiles.

El Consejo de Transporte Público (CTP) anunció la apertura de una convocatoria para seleccionar nuevos operadores que asuman el servicio de transporte público en tres rutas esenciales del país.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio en comunidades que enfrentan afectaciones por la suspensión de operaciones anteriores.

Las rutas que forman parte de este proceso son:

Ruta N.° 730 : Guácimo – Río Jiménez – Villa Franca y ramales, y viceversa, acordada en el artículo 3.3 de la sesión ordinaria 56-2025.

Ruta N.° 641 : Golfito – Urbano – Zona Civil – Residencial Ureña y viceversa, aprobada en el artículo 3.3 de la sesión ordinaria 62-2025.

Ruta N.° 660: San Vito de Coto Brus – El Ceibo – Piedra Pintada – La Niña, avalada en el artículo 3.4 de la sesión ordinaria 62-2025.

Según indicó el CTP, la Junta Directiva autorizó esta convocatoria como parte de su compromiso para ofrecer un servicio accesible y eficiente, especialmente en comunidades donde la operación se ha visto interrumpida.

Los interesados deben presentar sus propuestas en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación del comunicado (29 de octubre), en la ventanilla única de la sede central del CTP, dirigidas a la Dirección Técnica.

Además, se incluyeron las certificaciones específicas de cada ruta con el fin de que los oferentes conozcan todos los requisitos necesarios para formalizar su postulación.