Conozca las 22 carreras en las que todos los graduados tienen trabajo en Costa Rica

La carrera de Estadística es una de las 22 áreas de estudio en la que todos los graduados tienen trabajo.

En Costa Rica existen 22 carreras en las que todos sus graduados, tanto de universidades públicas como privadas, afirmaron tener empleo.

La información se desprende de la Radiografía Laboral 2025, un estudio elaborado a partir de una encuesta aplicada a más de 14.000 profesionales graduados en el 2022. Los datos fueron recolectados durante el 2025 y los resultados del análisis, realizado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se dieron a conocer este 2 de junio del 2026.

Con empleo, pero no en todos los casos durante la jornada completa ni en algo afín a lo estudiado

La Radiografía, publicada en el marco del Estudio de Seguimiento de Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses, detalla que de estas 22 carreras con 0% desempleo, hay seis que son las más exitosas, pues cumplen con tres criterios: los egresados tienen trabajo, el empleo es afín a lo que estudiaron y trabajan durante la jornada completa.

Esas carreras son:

Ciencias Actuariales

Estadística

Evaluación Educativa

Optometría

Producción Animal

Terapia Ocupacional

No obstante, las 16 restantes cuentan con algún porcentaje de subempleo, que ocurre cuando las personas trabajan menos horas de las que desean y están disponibles para trabajar más, pero no logran conseguir más horas laborales a pesar de haber realizado gestiones para ello.

Una de las carreras en las que hay empleo, pero mayor subempleo es Enseñanza de Filosofía, disciplina en la que un 28,6% no trabaja la jornada completa. Lo mismo ocurre en Enseñanza de Contabilidad, donde un 21,1% de los profesionales no laboran todo el tiempo que quisieran.

Asimismo, la Radiografía expone el caso de los profesionales que tienen trabajo, pero con poca relación con lo estudiado, las carreras en las que esto ocurre con mayor porcentaje son: Enseñanza de Filosofía y Ortoprótesis con un 21,4% cada una y Fotografía con un 17,4.