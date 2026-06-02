El País

Conozca las 22 carreras en las que todos los graduados tienen trabajo en Costa Rica

El desempleo en estas disciplinas es de 0%, según lo reportado por profesionales egresados de universidades públicas y privadas

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Una pantalla con un gráfico principal al frente, y otros en blanco y negro, atrás.
La carrera de Estadística es una de las 22 áreas de estudio en la que todos los graduados tienen trabajo. (Shutterstock/Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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