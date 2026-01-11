El País

‘Con lo que recibo no puedo pagar ni una cuartería’, relata mujer que enfrenta rebaja en los subsidios del Conapdis

Decenas de beneficiarios denuncian recorte; institución aboga por una distribución más justa para llegar a más personas

Por Irene Rodríguez
Fui al Conapdis en La Valencia a solicitar el carnet, pero me dijeron que debía esperar 3 meses para que me lo entreguen.
“Yo no tengo dónde irme, están dejando desamparados a los más vulnerables de todos”. Historias que revelan el impacto de los recortes en subsidios a personas con discapacidad. (Radio San Carlos/Radio San Carlos)







ConapdisDiscapacidadPensión régimen no contributivo
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

