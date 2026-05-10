El País

‘Con el corazón destrozado’: exdiputado anuncia la muerte de su madre con emotivo mensaje

Luz María Rodríguez Rojas, madre del exdiputado Luis Diego Vargas, falleció a los 81 años.

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Por Yucsiany Salazar
Luz María Rodríguez falleció a los 81 años.
Luz María Rodríguez falleció a los 81 años. (Redes sociales/Redes sociales)







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ExdiputadoLuis Diego VargasObituario
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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