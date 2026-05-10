‘Con el corazón destrozado’: exdiputado anuncia la muerte de su madre con emotivo mensaje

Luz María Rodríguez Rojas, madre del exdiputado Luis Diego Vargas, falleció a los 81 años, según confirmó este sábado el exlegislador en sus redes sociales.

Vargas, quien ocupó una curul en la Asamblea Legislativa de Costa Rica entre 2022 y 2026, compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía para despedirse de su madre.

“Mami, con alegría, por que sé vas para un mejor lugar, pero con el corazón destrozado, hoy nos toca despedirte y pedirle a Dios que te reciba en su regazo”, escribió.

“Papi debe estar feliz y rebosante del reencuentro, chineándola y dándole ese abrazo que duró 46 años en regresar”, agregó el exdiputado independiente.

Por su parte, la Asamblea Legislativa confirmó la noticia con una imagen en su perfil de Facebook.

“Paz a sus restos y resignación a sus familiares y amigos”, se lee en la imagen.