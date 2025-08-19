¿Cómo y cuándo matricular en la UNED? Esto es lo que debe saber

Matrícula en la UNED será del 25 al 30 de agosto. Se exige bachillerato validado por el MEP y documentos vigentes.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrió el proceso de matrícula para el tercer cuatrimestre del 2025, que se realizará entre el lunes 25 y el sábado 30 de agosto.

El proceso se dirige a estudiantes regulares y de primer ingreso. La admisión y empadronamiento para quienes ingresan por primera vez se encuentra habilitada de forma continua en el sitio web de la UNED.

Tras completar este paso, el sistema emite un comprobante con el estado del trámite. Si la persona fue admitida, recibirá un usuario y una contraseña para realizar la matrícula en línea. En caso contrario, deberá entregar documentos requeridos en la sede universitaria seleccionada.

Requisitos para la admisión

La UNED no aplica examen de admisión, pero algunas personas deben presentar documentos si así lo indica el sistema web.

Uno de los requisitos fundamentales es el título de bachiller de secundaria o un equivalente reconocido por el Ministerio de Educación Pública (MEP). También se acepta una certificación emitida por el MEP o el centro educativo si aún no se ha entregado el título.

Las personas que obtuvieron su título en el extranjero deben presentar la resolución de equiparación del MEP. Esta debe entregarse en original y copia. No se acepta documentación “en trámite”, constancias ni certificaciones de notas.

Si el nombre en el título difiere del que aparece en la cédula, es obligatorio presentar una certificación del Registro Civil que lo aclare.

Sobre el Bachillerato Internacional

Según el Decreto No. 26074-MEP, los resultados del Bachillerato Internacional pueden equipararse únicamente en ciertas asignaturas. En el caso de Estudios Sociales, solo se aceptan si incluyen una perspectiva amplia sobre Costa Rica. De lo contrario, se debe rendir la prueba nacional.

Documentos de identidad válidos

El documento principal es la cédula de identidad. Si se ha extraviado, se puede presentar una certificación de nacimiento emitida por el Registro Civil. No se aceptan colillas de trámite.

Los estudiantes extranjeros deben agendar una cita para entregar documentos como pasaporte, DIMEX o cédula de nacionalizado. Todos deben estar vigentes.

Cómo completar la admisión

Ingrese al sitio web de admisión de la UNED. Complete sus datos personales. Seleccione sede, carrera y nivel académico. Al finalizar, el sistema genera una clave necesaria para la matrícula.

Si requiere ayuda, puede consultar los horarios disponibles para asesorías sobre admisión y empadronamiento.

Proceso de matrícula

Luego de la admisión, los estudiantes deben matricularse en línea dentro del periodo establecido. Deben:

Elegir las asignaturas según el plan de estudios.

Consultar la oferta en el folleto “Instrucciones para la matrícula y oferta de asignaturas”.

Considerar notas aclaratorias sobre las asignaturas.

Revisar los aranceles.

