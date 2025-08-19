El País

¿Cómo y cuándo matricular en la UNED? Esto es lo que debe saber

UNED habilitará matrícula del tercer cuatrimestre 2025 la próxima semana

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Matrícula en la UNED será del 25 al 30 de agosto. Se exige bachillerato validado por el MEP y documentos vigentes.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUNEDMatrículaUniversidades
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.