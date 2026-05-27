El País

¿Cómo verificar si su empleado le entregó un certificado de incapacidad real o falso? Colegio de Médicos advierte

El Colegio de Médicos detectó alteraciones en días de reposo y códigos clonados. Conozca cómo verificar la autenticidad de las incapacidades

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Por Yucsiany Salazar
14/07/2025, San José, Grupo Nación, fotografías ilustrativas, acerca de las incapacidades.
Colegio de Médicos alerta por falsificación de certificados de incapacidad (Jose Cordero/José Cordero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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