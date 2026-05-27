¿Cómo verificar si su empleado le entregó un certificado de incapacidad real o falso? Colegio de Médicos advierte

Colegio de Médicos alerta por falsificación de certificados de incapacidad

Luego de detectar varias irregularidades en certificados médicos que los empleados utilizan para justificar ausencias laborales, el Colegio de Médicos y Cirujanos advirtió sobre la importancia de que los empleadores verifiquen la autenticidad de los documentos presentados.

Según detalló la Fiscalía del Colegio, hasta la fecha se han encontrado documentos con modificaciones en los días de reposo, cambios en las fechas de emisión, alteraciones en los datos de los pacientes y códigos pertenecientes a certificados emitidos meses atrás a otras personas.

Asimismo, se detectaron discrepancias en tipografías, formatos originales alterados, inconsistencias en el lenguaje técnico y errores de redacción impropios de un dictamen médico.

¿Cómo darse cuenta si el certificado es auténtico?

La Fiscalía del Colegio analiza casos donde certificados legítimos fueron manipulados posteriormente por los pacientes o por terceros. De hecho, se sospecha de la existencia de redes dedicadas a alterar estos documentos para hacerlos pasar como válidos.

Ante esta situación, el Colegio de Médicos recordó que cualquier empleador puede corroborar la validez de un documento a través del sitio web oficial www.medicos.cr, siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página principal y haga clic en la opción “Certificados” .

. Seleccione el apartado de “Certificados médicos” .

. Digite el código del documento y el número de cédula del paciente.

Así puede verificar si un certificado médico es falso o correcto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La recomendación es utilizarlo siempre antes de validar una incapacidad o justificar una ausencia laboral.

Cada certificado emitido mediante la plataforma de Servicios Digitales para Médicos Colegiados (Sedimec) proporciona un código único e irrepetible que permite rastrear su origen. Precisamente, varias de las anomalías fueron descubiertas debido a que el código, al ser verificado internamente, correspondía a otro paciente y a una fecha distinta.

Qué pasa ante casos de certificados falsos

La institución reiteró que los certificados médicos únicamente pueden emitirse tras un acto médico presencial realizado por un profesional debidamente autorizado.

Aunque el Colegio reconoció la existencia de profesionales que han realizado procedimientos de manera inadecuada —afirmando que no justifica ni exime estas responsabilidades—, consideró urgente alertar que también existen pacientes que buscan burlar el sistema.

Presentar certificados médicos alterados podría exponer a las personas a sanciones administrativas, despidos sin responsabilidad patronal e incluso eventuales consecuencias penales relacionadas con falsificación de documentos con fe pública.