El País

¿Cómo se regula el ruido de vehículos en condominios ante casos como el de Alejandro Bran? Experta explica las reglas

Una abogada expone el ABC de las normas sobre ruido en condominios y cuándo pueden intervenir las autoridades

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Por Sebastián Sánchez
Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en un parqueo privado.
Varios vecinos y cámaras de vigilancia captaron el incidente del mediocampista de LDA, Alejandro Bran, con la Fuerza Pública, en el parqueo de un condominio por causar ruido excsivo con una motocicleta. (Foto: /Foto: cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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