Foro de ‘La Nación’: ¿cómo pueden las familias acompañar a los estudiantes durante el curso lectivo 2026?

El inicio del curso lectivo 2026 en Costa Rica conlleva cambios en las dinámicas familiares que no son sencillas de cursar y significan reacomodos que pueden tomar varias semanas en consolidarse.

Aunque la mayoría de los centros privados ya ingresaron a lecciones, los especialistas coinciden en que esta etapa no debe verse únicamente como los primeros días o semanas, porque el proceso educativo debe mantenerse continuo durante todo el año.

Por esta razón, La Nación convocó a especialistas en diferentes áreas para el foro virtual Regreso a Clases: Familia y Trabajo en Armonía para acompañar a los estudiantes y a sus familias no solo durante la fase inicial, también a lo largo del curso lectivo.

De la mano de expertos en Nutrición, materiales educativos, Educación y Psicología Educativa, este 26 de febrero podrán aclarar todas sus dudas.

El foro será transmitido el jueves 26 de febrero por el canal de YouTube de La Nación a las 9 a. m. El video permanecerá en dicho canal para ser consultado posteriormente las veces que sean necesarias.

Si usted quiere participar, puede inscribirse en este enlace y recibirá un recordatorio para unirse.

Los expertos

Francisco Herrera Morales, máster en Nutrición Humana y Líder de Mercadeo en Salud y Estrategia de Nuevos Productos de Dos Pinos

Johanna Sibaja Molina, especialista en psicología educativa de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Esteban Oviedo Castillo, gerente de Office Depot de La Uruca.

Luis Diego Vega Cruz, coordinador de la carrera de Pedagogía en primero y segundo ciclos de la División de Educación Básica de la Universidad Nacional (UNA).