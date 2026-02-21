El País

Foro de ‘La Nación’: ¿cómo pueden las familias acompañar a los estudiantes durante el curso lectivo 2026?

Foro virtual reunirá a especialistas en nutrición, educación, psicología educativa y materiales educativos. Le contamos cómo unirse al evento

Por Irene Rodríguez
De regreso a clases, vuelta a las aulas, entrada a clases, nuevo curso lectivo. útiles escolares, salveque, mochila, lápices
La Nación convocó a especialistas en diferentes áreas para el foro virtual "Regreso a Clases: Familia y Trabajo en Armonía" para acompañar a los estudiantes y a sus familias no solo durante la fase inicial, también a lo largo del curso lectivo. (Shutterstock/Imagen)







