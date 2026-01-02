¿Cómo estará el tiempo la primera semana del 2026? Esto dice el IMN

Vista de las montañas en las provincias de Heredia y Alajuela desde el centro de San José. Los vientos alisios y las condiciones propias de la época seca marcarán el inicio del 2026, con pocas lluvias y temperaturas frescas en el Valle Central, según el IMN.

El inicio del 2026, entre este 3 y 10 de enero, estará caracterizado por condiciones típicas de la época seca: vientos aún notorios, lluvias limitadas y temperaturas contrastantes entre regiones, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) divulgado este 2 de enero.

De acuerdo con el reporte, entre el 2 y el 10 de enero el país sentirá los efectos residuales del empuje frío número 8, el cual perderá fuerza conforme avance el fin de semana.

Con este panorama, la primera semana del 2026 se perfila como un periodo mayormente seco, ventoso y con madrugadas frías, condiciones propias del verano costarricense y del inicio de año.

Aunque la intensidad del viento disminuirá gradualmente, el IMN advierte que continuarán registrándose ráfagas propias de los primeros días del año.

En el Valle Central se estiman vientos con velocidades de entre 20 km/h y 40 km/h, mientras que en zonas cercanas a la cordillera de Guanacaste las ráfagas podrían alcanzar entre 60 km/h y 80 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas montañosas y expuestas.

En cuanto a las lluvias, el panorama será más estable en el Caribe y la Zona Norte, donde se prevé una mejoría paulatina de las condiciones del tiempo.

Las precipitaciones disminuirán y tenderán a concentrarse principalmente en sectores montañosos, sobre todo durante las primeras horas del día.

Para el resto del país, el IMN anticipa lloviznas ocasionales en el Valle Central y la posibilidad de lluvias de corta duración en el Pacífico Sur. En contraste, el Pacífico Norte y el Pacífico Central permanecerán secos durante este periodo, sin lluvias previstas.

El pronóstico también indica que las mañanas serán mayormente nubladas en el Caribe y la Zona Norte, con lluvias ocasionales al amanecer, mientras que en el Valle Central y las regiones del Pacífico predominará un cielo poco a parcialmente nublado.

Durante las tardes, las condiciones serán similares en todo el territorio nacional, con nubosidad concentrada en zonas montañosas y lluvias aisladas en el Pacífico Sur.

En las noches, se espera nubosidad variable y temperaturas frescas, especialmente en el centro del país.