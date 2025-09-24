¿Quiere pasar las Pruebas Nacionales 2025 del MEP con buena nota? Empiece a practicar con estos ejercicios oficiales

Los estudiantes de último año de primaria y secundaria (de colegios diurnos académicos) realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas en octubre.

En octubre, estudiantes de sexto grado de primaria y quinto año de secundaria realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas, exámenes que este 2025 tienen un peso del 50% de la nota.

Los escolares realizarán las pruebas entre el 14 y el 17 de octubre: en el caso de los estudiantes de sexto grado aplicarán cuatro pruebas sumativas de las materias de Matemática, Español, Ciencias y Estudios Sociales.

Con respecto a los colegiales de instituciones diurnas académicas, los exámenes se aplicarán del 27 al 31 de octubre. Los jóvenes tendrán que hacer cinco exámenes: Matemática, Español, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Cívica.

Prácticas para las pruebas

En la página de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) están disponibles prácticas para que los estudiantes se familiaricen con los tipos de ítems y el formato de las preguntas que se les podrían presentar en las pruebas.

En el siguiente link puede acceder tanto a las prácticas de primaria como las de secundaria: https://dgec.mep.go.cr/items-de-practica-2025/

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, anunció nuevas pruebas nacionales a partir del 2026. (Jonathan Jimenez/Archivo y Jonathan Jimenez)

Por ejemplo, en la práctica del componente de Matemática de primaria se presentan cinco bloques de contenidos con entre seis y 14 ítems cada uno para que los estudiantes se preparen.

En el caso de Español para la prueba de sexto grado, la práctica incluye un solo bloque sobre comprensión lectora que incluye 50 ítems.

En el caso de la práctica de Matemáticas para secundaria, se incluyen tres bloques con temas de Geometría, Relaciones y Álgebra y Estadística y Probabilidad con entre nueve y 25 ítems cada uno para prepararse.

En la página del MEP, están habilitados ejercicios para todas las materias de primaria y secundaria.

En el 2026 las pruebas cambiarán

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas empezaron a aplicarse a escolares y colegiales de último año en el 2023. No obstante, este 2025 será la última vez que se realicen, pues el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, informó en junio que a partir del 2026 la macroevaluación será nueva, esto siempre y cuando el Consejo Superior de Educación (CSE) apruebe los cambios que el jerarca plantea.

Desde su implementación, estos exámenes fueron criticados por diferentes especialistas educativos. Entre otras cosas, señalaron que carecen de un diseño metodológico claro y que, por ello, “no pueden ofrecer prácticamente ninguna realimentación del desempeño educativo”, tal y como señaló Pablo Chaverri Chaves, del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA).

A finales de agosto, el Décimo Informe del Estado de la Educación expuso que las Pruebas Nacionales Estandarizadas son de baja calidad técnica.

“El sistema educativo utiliza instrumentos incompletos y con niveles de dificultad inadecuados para medir los aprendizajes logrados por el estudiantado”, afirmó Jennyfer León Mena, investigadora del Informe Estado de la Educación.

Según el ministro Sánchez, las nuevas pruebas volverían a evaluar individualmente cada asignatura y no como se hace actualmente de manera compensatoria: esto quiere decir que si un alumno saca un mal resultado en alguno de los exámenes, su nota final en realidad será el reflejo de la sumatoria de las puntuaciones logradas en todas las asignaturas.

Además, tendrán más ítems, entre 50 y 60. En este momento, los estudiantes de último año de secundaria tienen que resolver solamente 35 por componente (como le llaman a las materias).