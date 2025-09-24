El País

¿Quiere pasar las Pruebas Nacionales 2025 del MEP con buena nota? Empiece a practicar con estos ejercicios oficiales

Exámenes para que escolares y colegiales pasen el año se aplicarán en octubre

Por Fernanda Matarrita Chaves
80 estudiantes de undécimo año del Liceo de Higuito, en Desamparados, fueron de los primeros en aplicar la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas. Foto: Cortesía MEP
Los estudiantes de último año de primaria y secundaria (de colegios diurnos académicos) realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas en octubre.







