¿Cómo desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Salud presentó herramientas para guiarlo

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluyen teléfonos celulares, computadoras, tabletas y los electrodomésticos, entre otros.

¿Tiene algún electrodoméstico o aparato electrónico que ya no sirve o que lleva años de no usar y está acumulando polvo? Si está pensando en desecharlos sepa cómo hacerlo. El Ministerio de Salud publicó varias recomendaciones disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Los RAEE provienen de los aparatos que funcionan con electricidad o con baterías cuya vida útil se agotó o que el usuario decidió desechar por otras razones.

El mes pasado, Salud presentó la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de RAEE, que engloba herramientas que facilitan la correcta separación y recuperación de estos residuos, reducen los riesgos ambientales y de salud, y fortalecen la colaboración entre instituciones, empresas y personas consumidoras.

¿Qué tipo de residuos entran este apartado? Hay varias clasificaciones:

Electrodomésticos. Esta categoría incluye aparatos pequeños (tostadores de pan, hornos de microondas) como aquellos de mayor tamaño (refrigeradoras, cocinas).

Equipos de audio y video. Pantallas planas, televisores, equipos de sonido, parlantes y otros dispositivos similares.

Dispositivos electrónicos. Computadoras, laptops, celulares, impresoras.

Los RAEE no pueden disponerse como cualquier otro tipo de residuo. Estos materiales pueden contener sustancias tóxicas y también metales pesados, como el plomo, con capacidad de contaminar el suelo, el agua y los alimentos. Esto repercute tanto en el medio ambiente como en la salud humana.

Las diferentes guías para los RAEE

Como parte de los esfuerzos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió la Guía Pedagógica para Docentes, que ayudará a que estudiantes de primaria y secundaria aprendan, desde las aulas, cómo manejar de forma adecuada los residuos electrónicos. Y hay un curso de autogestión para los educadores.

Los ciudadanos también tienen oportunidades de aprendizaje. En el sitio web del Ministerio está disponible el curso Gestión Integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos, compuesto por cuatro módulos dirigidos a todas las personas que usan aparatos eléctricos y electrónicos en su vida diaria.

El campus virtual está disponible en: https://cvms.ministeriodesalud.go.cr/. Allí se busca la opción de curso RAEE MinSalud Costa Rica.

¿Qué hacer con los desechos?

El país cuenta con cerca de 400 puntos autorizados a nivel nacional para RAEE. Asimismo, diversas municipalidades organizan campañas especiales en diferentes épocas del año.