¿Computadoras o electrodomésticos viejos que no sepa cómo desechar? Octubre tiene oportunidades para hacerlo

Los residuos electrónicos no pueden desecharse en un basurero tradicional. Deben llevarse a sitios autorizados para que se les dé una disposición correcta.

Si usted tiene teléfonos, tabletas, computadoras o cualquier tipo de electrodoméstico que ya no funciona y quiera desechar, octubre tendrá varias oportunidades para que usted disponga correctamente de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El Ministerio de Salud señaló que el enfoque de la campaña se centra en los materiales críticos (CRM, por sus siglas en inglés) que son componentes de los RAEE. Estos materiales contienen metales raros, tierras raras u otros elementos estratégicos que solo se extraen en pocas regiones del planeta. Si transcurre mucho tiempo pueden despedir sustancias que pueden resultar tóxicas.

“Convocamos a la ciudadanía a mirar los dispositivos olvidados en casa con nuevos ojos: lo que muchas veces consideramos desechos, pueden contener minerales que impulsan el desarrollo tecnológico sostenible. Cada artefacto entregado suma para recuperar recursos y proteger nuestra salud y ecosistemas”, señaló Ricardo Morales, jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

La invitación es a revisar cajones, cuartos de almacenamiento o bodegas donde haya aparatos eléctricos o electrónicos en desuso; limpiarlos, borrar datos personales y entregarlos en los puntos autorizados.

¿Dónde desecharlos?

Este es el tipo de residuos que estarán recibiendo diferentes lugares durante el mes de octubre.

Morales indicó que actualmente, en Costa Rica se recupera solo un 8,6% de los residuos de este tipo.

Sin embargo, el país cuenta con cerca de 400 puntos autorizados a nivel nacional para recibirlos. Asimismo, diversas municipalidades organizan campañas especiales para facilitar aún más la entrega de RAEE.

Usted puede verificar el punto de entrega más cercano y los tipos de residuos que se reciben a través del siguiente enlace: https://oges.ministeriodesalud.go.cr/visores/catalogo/recoleccion/recoleccion.html

¿Qué residuos cuentan como eléctricos o electrónicos?

Estos son algunos de los desechos que se recibirán:

Electrodomésticos. Incluyen tanto los aparatos pequeños de línea blanca como aquellos de mayor tamaño. Si son muy grandes (cocina, refrigadora, lavadora) se recomienda coordinar previamente la entrega con el punto de recepción.

Incluyen tanto los aparatos pequeños de línea blanca como aquellos de mayor tamaño. Si son muy grandes (cocina, refrigadora, lavadora) se recomienda coordinar previamente la entrega con el punto de recepción. Equipos de audio y video. Pantallas planas, equipos de sonido y otros dispositivos similares.

Pantallas planas, equipos de sonido y otros dispositivos similares. Dispositivos electrónicos. Computadoras, laptops, celulares, impresoras, entre otros.

Aunque octubre es el mes en el que hay más campañas, algunos de estos locales tienen iniciativas durante el resto del año. Las personas pueden comunicarse para coordinar entregas.