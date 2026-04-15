¿Cómo actuar si ve a un perezoso intentar cruzar la calle? Esto dice el Colegio de Veterinarios tras incidente en Pococí

El Colegio de Médicos Veterinarios emite recomendaciones ante ataque de perezoso a motociclista que intentaba ayudarle a cruzar la calle.

Luego del incidente en el que un motociclista resultó herido al intentar ayudar a un perezoso a cruzar una carretera, el Colegio de Médicos Veterinarios se pronunció sobre cuál es la forma correcta de actuar ante esos casos para evitar un incidente.

Silvia Coto, presidenta de la entidad, explicó que, ante la falta de capacitación específica, lo más prudente es seguir protocolos de mínima interacción.

Según detalló, las garras de estos ejemplares generan una presión considerable capaz de desgarrar tejido humano. Además, una eventual mordedura conlleva un alto riesgo de infección.

Ante este escenario, recomendó seguir estos pasos:

Señalización: Si viaja en vehículo, active las luces de emergencia.

Si viaja en vehículo, active las luces de emergencia. Control del tráfico: Procure detener el tránsito de forma segura hasta que el animal termine de cruzar por sus propios medios.

Procure detener el tránsito de forma segura hasta que el animal termine de cruzar por sus propios medios. No contacto: Evite tocar al animal bajo cualquier circunstancia; deje que siga su camino.

Evite tocar al animal bajo cualquier circunstancia; deje que siga su camino. Conducción preventiva: En zonas boscosas, mantenga una conducción responsable y respete los límites de velocidad.

“Estemos a salvo, tratemos de procurar ayudar a nuestra vida silvestre, pero siempre guardando la distancia y procurando nuestra integridad física”, señaló Calvo.

El incidente en Pococí

Los hechos, que se viralizaron en redes sociales, ocurrieron en Pococí, Limón.

En el video se observa cómo un motociclista detuvo su marcha, tomó al perezoso por el pelaje e intentó trasladarlo a la orilla.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

El animal, al sentirse amenazado, reaccionó sujetándose con fuerza del brazo del hombre durante varios segundos.

Un colegial se le acercó para intentar ayudarlo y, aunque el motociclista logró liberarse del perezoso por unos segundos, el animal volvió a atacarlo.

Tras un prolongado forcejeo, el motociclista logró liberarse por completo, pero sufrió lesiones sangrantes y profundas que requirieron atención médica inmediata.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

La jerarca del Colegio enfatizó que, pese a la buena voluntad de la ciudadanía, los animales no comprenden la intención de ayuda.

“Debemos de recordar que a pesar de que los perezosos son animales supremamente tiernos siguen siendo vida silvestre. Cualquier interacción de este tipo para un animal silvestre no es otra cosa más que una amenaza”, indicó Calvo.

“Aquellas personas que han manipulado en el pasado los animales para ayudarles muchas veces conocen las técnicas adecuadas para poderlo hacer sin poner en riesgo su integridad física. Sin embargo, como se aprecia en este vídeo por desgracia esta persona a pesar de su buena voluntad pues si sufre las consecuencias de esta interacción”, agregó.