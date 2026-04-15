El País

¿Cómo actuar si ve a un perezoso intentar cruzar la calle? Esto dice el Colegio de Veterinarios tras incidente en Pococí

Tras el ataque sufrido por un motociclista en Limón, el Colegio de Médicos Veterinarios explica el protocolo correcto para asistir a un perezoso en la vía.

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Por Yucsiany Salazar
Las autoridades recuerdan que el cumplimiento de las normas de seguridad es obligatorio.
El Colegio de Médicos Veterinarios emite recomendaciones ante ataque de perezoso a motociclista que intentaba ayudarle a cruzar la calle. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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