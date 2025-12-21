El País

CNFL programó corte eléctrico para este lunes en la provincia de Cartago

La CNFL programó un corte de electricidad en Cartago, para este 22 de diciembre. Conozca los sectores y comercios afectados

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Compañia Fuerza y Luz
Este lunes 22 de diciembre, diversos sectores de La Unión de Cartago estarán sin fluido eléctrico de 8 a.m. a 4 p.m. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortes de electricidadCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.