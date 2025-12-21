CNFL programó corte eléctrico para este lunes en la provincia de Cartago

Este lunes 22 de diciembre, diversos sectores de La Unión de Cartago estarán sin fluido eléctrico de 8 a.m. a 4 p.m.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que, como parte de los proyectos de mejora y mantenimiento de la infraestructura energética, se realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en el distrito de Dulce Nombre de La Unión, Cartago, este lunes 22 de diciembre.

La suspensión afectará a una zona comercial y residencial importante durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda a los vecinos y comerciantes tomar las previsiones necesarias.

Detalles de la interrupción:

Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025.

Lunes 22 de diciembre de 2025. Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Motivo: Relocalización de postes (Obras por contrato de redes eléctricas).

Relocalización de postes (Obras por contrato de redes eléctricas). Ubicación principal: Del ingreso a la Urbanización Vistas de La Hacienda, 1.5 km al noroeste.

Sectores y comercios afectados

La interrupción impactará de manera significativa a comunidades residenciales y puntos de servicios clave. Entre los sectores habitacionales que se verán afectados se encuentran el Residencial Vistas de La Hacienda, la Urbanización Azahares, el Condominio Santa Rita y Vistas de Monserrat. Asimismo, el corte alcanzará zonas de San Diego y la Sede Concepción del Área de Salud San Juan.

En cuanto al sector comercial y de servicios en esta zona de Cartago, la falta de fluido eléctrico afectará a la Clínica Dental, el Consultorio Médico de la Dra. Gabriela Briceño, la Homeopatía del Dr. Rodrigo Álvarez y el Gimnasio Corpus.

También se verán interrumpidas las actividades en establecimientos como Super Herrera, Innomarket, Rigo’s Pizza, el Bar y Restaurante Fincho, la Librería y Bazar Gryma, y la Soda El Antojito.

Otros negocios locales que deberán tomar previsiones incluyen a Express EV, Aposkty, la Tapicería Automueble, El Veterinario, la Peluquería Canina La Unión, COCO de Rasta, Saint Jossein Day, el Taller Jeep CR y el Abastecedor San Martín.