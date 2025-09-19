Cierres en Circunvalación: desvíos obligatorios por nuevas obras en Hatillo 6

Conavi aplicará cierres en Hatillo 6 desde el 22 de setiembre por trabajos en paso a desnivel

A partir de las 5 a. m. del lunes 22 de setiembre, quienes transiten por la carretera de Circunvalación, específicamente en el sector de Hatillo 6, deberán tomar rutas marginales debido a trabajos de excavación en la zona.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) comenzará la excavación del tronco principal, así como de los muros y rellenos de aproximación del nuevo paso a desnivel.

Este cierre parcial tendrá una duración de cinco meses, según detalló la entidad.

Para facilitar el paso peatonal y garantizar la seguridad de quienes circulan en el área, se instalaron nuevos semáforos.

El proyecto también incluye la sustitución del alcantarillado pluvial y sanitario, lo que representa un beneficio directo para la comunidad local.

El paso a desnivel contará con mejoras en aceras, pasos peatonales e iluminación, gracias a la coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Esta obra reporta un 21% de avance y tiene una inversión estimada de ₡4.270 millones, según datos oficiales del Conavi.

