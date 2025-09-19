El País

Cierres en Circunvalación: desvíos obligatorios por nuevas obras en Hatillo 6

Conavi iniciará excavaciones en Hatillo 6 y aplicará cierres viales por cinco meses en la Circunvalación

Por Damián Arroyo C.
Conavi aplicará cierres en Hatillo 6 desde el 22 de setiembre por trabajos en paso a desnivel
Conavi aplicará cierres en Hatillo 6 desde el 22 de setiembre por trabajos en paso a desnivel (Conavi/Conavi)







