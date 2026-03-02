Cierre total entre Linda Vista y Patarrá desde este lunes: vea horarios y rutas

Los trabajos en el sistema pluvial entre Linda Vista y Patarrá iniciaron este lunes 2 de marzo y se mantendrán hasta el miércoles por la tarde. Imagen con fines ilustrativos.

La Municipalidad de La Unión, en Cartago, anunció el cierre total de la ruta que comunica Linda Vista con Patarrá, a partir de este lunes 2 de marzo.

Según informó el gobierno local, la medida responde a la necesidad de intervenir el sistema pluvial que evacúa las aguas hacia el sector del Parque La Libertad. Las autoridades advirtieron que, de no realizar las labores durante la época seca, existe un riesgo elevado de que la vía colapse por completo durante el invierno.

Detalles del cierre y rutas afectadas

La intervención afectará únicamente el paso entre las comunidades de Linda Vista y Patarrá. Los usuarios deben tomar en cuenta las siguientes disposiciones:

Paso peatonal: Se permitirá exclusivamente el tránsito de personas a pie por la zona intervenida.

Se permitirá exclusivamente el tránsito de personas a pie por la zona intervenida. Horario: El cierre total inicia este lunes 2 de marzo a las 7 a. m. y se extenderá hasta la tarde del miércoles 4 de marzo.

El cierre total inicia este lunes 2 de marzo a las 7 a. m. y se extenderá hasta la tarde del miércoles 4 de marzo. Vías habilitadas: El tránsito desde Linda Vista hacia Río Azul mantendrá su flujo normal de vehículos.

Transporte estudiantil y rutas de autobús

La municipalidad estableció una excepción para el traslado de alumnos. Las busetas estudiantiles podrán cruzar por el sector del Parque La Libertad, siempre que los choferes gestionen una autorización especial ante las autoridades locales y cumplan con los requisitos de seguridad.

Por su parte, el servicio de autobuses de ruta regular sufrirá modificaciones temporales. Durante los días de trabajo, las unidades llegarán únicamente hasta el sector de Los Naranjitos.

El alcalde de La Unión, Cristian Torres, explicó que estas tareas pretenden fortalecer la infraestructura actual: “Estas labores permitirán optimizar el desfogue de aguas pluviales y prevenir posibles colapsos durante la época lluviosa, resguardando la seguridad de peatones y conductores”, indicó el jerarca.